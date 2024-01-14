«Чего жалеть-то?»: экс-солистка «Комбинации» о разводе Кудрявцевой Певица Иванова не стала жалеть Кудрявцеву из-за третьего развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова в беседе с Пятым каналом выразила мнение, что телеведущую Леру Кудрявцеву не стоит жалеть в свете новостей о ее третьем развода. Артистка объяснила, что телезвезда успешная молодая женщина, которая сможет найти новую любовь.

Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная, — сказала Ивановна.

На днях Кудрявцева объявила, что уходит от своего третьего супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая не стала вдаваться в подробности, но намекнула, что поводом стала алкогольная зависимость мужа. В связи с проблемами в личной жизни она попросила поклонников и СМИ не тревожить ее какое-то время.

Позднее российский шоумен Стас Барецкий заявил о готовности поддержать Леру Кудрявцеву на фоне ее разрыва с мужем. По словам артиста, он знает журналистку очень давно. Барецкий отметил ее невероятное трудолюбие и подчеркнул, что ему неприятна сложившаяся ситуация. Шоумен подчеркнул, что ему жаль Кудрявцеву и он приложит все усилия, чтобы помочь ей в трудной ситуации.

Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. Известно, что хоккеист младше телеведущей на 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочь.