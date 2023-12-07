Люся Чеботина объяснила, с чем связан мировой успех песни Кати Лель Чеботина: успех песни Кати Лель в мире связан с трендом на русскую моду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина за кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ ТВ!» прокомментировала мировой успех песни Кати Лель «Мой мармеладный». По мнению исполнительницы, это связано с трендом на русскую моду.

Во-первых, песню любят уже миллионы в нашей стране. Многие поколения ее знают, любят, слушают. А второе, это, конечно же, тренд на русскую моду. И хотя мне и говорят на мой недавний пост про рысь, что «это уже не актуально», что сейчас модно экомех, вы посмотрите, как весь Запад снимает в натуральных мехах под нашу любимую Катю Лель, — заявила Чеботина.

Песня Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что благодаря завирусившейся в Cети песне Кати Лель за Западе стал популярным стиль Slavic girl или Slavic bimbo. По словам Собчак, женщины за границей начали одеваться в шубы и меховые шапки, а многие дизайнеры в своих коллекциях обратились к «славянскому шику». В частности, недавно в меховых шапках появились жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга певца Канье Уэста Бьянка Цензори