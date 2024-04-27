Чеботина назвала главные плюсы и минусы Стаса Михайлова Чеботина о Стасе Михайлове: он слишком хорош

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Люся Чеботина

Главным минусом певца Стаса Михайлова является то, что он слишком хорош и не может принадлежать сразу всем, сказала исполнительница Люся Чеботина, слова которой передает корреспондент NEWS.ru. Она считает, что все фанатки Михайлова согласились бы с ней.

Они бы все хотели с ним поужинать и пообщаться, потому он действительно очень интересный, — подчеркнула Чеботина.

Также звезда отметила, что у артиста очень много плюсов, поэтому их тяжело перечислить. Самым очевидным является то, что Михайлов шикарно поет, отметила Чеботина.

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что своей популярностью певица Люся Чеботина во многом обязана музыканту и бизнесмену Владимиру Киселеву. По его словам, после сотрудничества с семьей медиамагната к исполнительнице пришел небывалый успех.

Также Чеботина рассказала, что на протяжении карьеры ей помогал советами коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров. Российский эстрадный исполнитель — один из тех людей, кто постоянно хочет подсказать, как будет правильно, обратила внимание она. Артистка выразила уверенность, что когда она станет постарше, то будет также давать советы молодым музыкантам в каких-то вопроса.