«ЧБД», помолвка, спутник из ДНР: последние новости о Киркорове 26 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров может в скором времени жениться. Какие последние новости о поп-короле 26 января, сколько он получил за участие в «ЧБД», где сейчас, какие концерты отменили?

На ком женится Киркоров

Как пишет издание Voice, певца начали все чаще замечать в компании генерального продюсера Gutseriev Татьяны Тур, с которой они периодически появляются на различных светских мероприятиях. СМИ отмечает, что на недавнем «Золотом Граммофоне» на пальцах народного артиста России заметили похожее на обручальное кольцо, а сам исполнитель отзывается о Тур как о его «самом драгоценном бриллианте».

В свою очередь, Татьяна в беседе с подписчиками в социальных сетях призналась, что у нее есть возлюбленный и в текущем году она выйдет замуж.

«Ну что ж, в таком случае в шоу-бизнесе появится пара настоящих короля и королевы. Можно только представить, какие горы они смогут свернуть сообща», — пишет Voice.

Сколько Киркоров получил за выпуск «ЧБД»

Продюсер и ведущий Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории» рассказал, что Киркоров получил 30 млн рублей за съемки в новогоднем выпуске шоу «ЧБД» на YouTube. Однако зрители певца не увидели — сцены с артистом пришлось вырезать из финальной версии выпуска из-за посещения Киркоровым скандальной «голой» вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок [съемки] с Киркоровым», — поделился Азизбекян.

В то же время подкаст «Закулисные истории» позиционируется как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Где и с кем сейчас Киркоров

Певец посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Поп-короля заметили около арены Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу исполнительницы.

«Филипп Киркоров проводит время в Нью-Йорке после скандала с „голой“ вечеринкой и отмены концертов в России. Певец посетил шоу Мадонны и скупил вместе с другом весь мерч певицы», — пишет Telegram-канал «Светские хроники».

По данным MK.RU, шоу Мадонны Киркоров посетил в компании уроженца Донбасса Максима Ситника, своего концертного директора. Издание уточняет, что мужчины общаются на протяжении двух лет и Ситник сопровождает Киркорова на всех мероприятиях, в том числе на шопинге.

«Макс — парень хороший, добрый, открытый, но он не разбирается в директорских функциях. В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами. А Филипп сразу сделал его директором, что странно», — приводит MK.RU слова из окружения Киркорова.

Какие концерты Киркорова отменили

Сообщалось, что «бойкот» Киркорову продлили как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также артиста убрали с афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

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