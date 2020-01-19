https://static.news.ru/photo/76b282a2-3ac2-11ea-bef0-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Чаплин Фото: Прот-Всеволод Чаплин/vk.com

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал решение о лишении телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих. По словам священнослужителя, шоумен устроил «кощунство в отношении Христа», по всей видимости, до конца не осознавая последствия.

Очень рад, что появилась петиция — я сам её подписал. Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу. Это не только об Урганте и Депардье — это вопрос о политике нашего государства, — заявил он в беседе с «URA.RU».

Настоятель предположил, что Ургант мог не иметь злого умысла в своей передаче. Всё это могло быть спонтанной «дурной шуткой», однако, как заметил Чаплин, он очень рад, что православные решились отстаивать свою позицию.

Как ранее писал NEWS.ru, инициатива лишить Урганта гражданства, а также закрыть телепрограмму, которую он ведёт на Первом канале, принадлежит движению «Сорок сороков». Поводом для этого послужила передача, вышедшая 7 января. Православных активистов возмутила пародия на икону «Рождество Христово» и высказывание французского актёра Жерара Депардье, сравнившего Христа с поросёнком. Петицию подписали более 8 тысяч человек.