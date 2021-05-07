Чахнет на глазах: Успенская рискует получить инсульт из-за проблем с мужем

https://static.news.ru/photo/8d10a12a-afae-11eb-a17e-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Раздел имущества Любови Успенской с бывшим мужем Александром Плаксиным может обернуться для неё большими проблемами со здоровьем. По словам окружения певицы, она и так неважно себя чувствует и буквально чахнет на глазах, сообщает «Собеседник».

Плаксин требует ровно половину того, чем владеет артистка, он хочет поделить её особняк и деньги на счетах певицы. Для Успенской желание мужа поделить имущество стало полной неожиданностью. Она считает, что супруг, который живёт в США, задумал полностью её «уничтожить».

Окружение артистки считает, что поступок Плаксина для неё — нож в спину. Муж Успенской фактически не работал в последнее время и жил полностью за её счёт. Он уехал в Америку после громкой истории с дочерью певицы и сейчас буквально нанёс ей удар.

Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь ещё дополнительный стресс. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело, — приводит издание слова неназванного собеседника из окружения артистки.

Что касается Успенской, она предпочитает умалчивать о своих проблемах со здоровьем. Артистка сейчас готовится к большому туру по стране, который планирует назвать «По полю». Это название хита, который написала для неё актриса Наталья Лапина.

Со своими кровными артистка расставаться не собирается и уже наняла адвоката. Плаксин уже оформил на себя квартиру в США, за которую королева шансона исправно 20 лет платила ипотеку. За это Успенская готова упрятать его за решётку.

Как сообщалось ранее, Любовь Успенская прокомментировала требование супруга Алексея Плаксина о разделе имущества. Артистка заявила, что желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого.