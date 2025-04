Цензори раскрыла одно условие для сохранения брака с Уэстом Цензори готова сохранить брак с Уэстом при условии сотрудничества с брендами

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бьянка Цензори и Канье Уэст

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори заявила, что сможет сохранить брак с рэпером Канье Уэстом, если тот разрешит ей сотрудничать с модными брендами, сообщает The Sun со ссылкой на источники в окружении знаменитости. Они рассказали, что напряженность в паре «достигла небывало высокого уровня».

Если Канье передумает, она готова немедленно собрать вещи и уехать. Напряженность между ними достигла небывало высокого уровня. Она хочет больше свободы. Если он не примет [условие сотрудничества Цензори с брендами], она уйдет и пойдет дальше, — сказали источники.

Ранее Уэст признался в ходе интервью, что не хотел детей от своей бывшей супруги Ким Кардашьян. По мнению популярного исполнителя, экс-жена никак не подходила на роль матери его наследников. Поклонники бывшей супруги обрушились на артиста с критикой. Они назвали слова музыканта «глупыми эмоциями» и выразили уверенность в том, что Уэст все же любит своих детей.

До этого Кардашьян подала судебный иск в отношении Уэста. Она возмутилась новой композицией музыканта под названием Lonely Roads Still Go to Sunshine. По имеющейся информации, в записи этой песни приняла участие старшая дочь бывшей звездной пары. Кардашьян посчитала, что спевшая одну строчку в этом треке Норт может быть втянута в скандал из-за участия в песне рэпера P. Diddy.