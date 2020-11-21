Целующая Костомарова Тодоренко не впечатлила Навку на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/5c4071b2-2c1c-11eb-bac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/1tv.ru

Телеведущая Регина Тодоренко, принимающая участие в шоу «Ледниковый период», не очень впечатлила судей и вместе с партнёром Романом Костомаровым не смогла получить высшую оценку.

Для нового номера Тодоренко выбрала лирическую композицию и вышла на лёд в белоснежном платье из шифона. Напарник Роман Костомаров поднимал девушку и крутил её в воздухе. Кульминацией выступления стал поцелуй, который удивил поклонников, но не судей проекта.

В итоге пара получила хорошие, но не самые высокие оценки. Кому-то из жюри не хватило артистизма, а кому-то — грациозных рук девушки.

Всем ребятам хочется ставить наивысший бал. Тем более мне, человеку, который знает, как это — ждать оценок 6,0. Но всё познаётся в сравнении. Сегодня, по сравнению с прошлым номером, мне немножко не хватило. Мы, конечно, придираемся. Но хочется, чтобы вы сделали что-то такое, чтобы нас всколыхнуло, — высказалась олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони, принимающий участие в проекте «Ледниковый период», покорил судей своим выступлением в паре с Маргаритой Дробязко, однако покинул проект, уступив Марии Петровой и Дмитрию Сычёву. Маркони представил сильный номер. Он перевоплотился в главного героя мюзикла «Призрак оперы», а партнёрша Дробязко сыграла его возлюбленную. Выступление прошло без помарок, спецэффекты впечатлили всех, особенно объятая пламенем люстра, которая упала в финале на Владимира, писал NEWS.ru.