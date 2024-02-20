«Целая плеяда людей»: Майданов перечислил российских звезд-патриотов Майданов назвал Маршала и Скляра музыкантами-патриотами

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Денис Майданов

В России существует множество музыкантов, которых можно назвать настоящими патриотами, заявил певец Денис Майданов в эксклюзивном интервью NEWS.ru. По его мнению, к их числу можно отнести значительную часть рок-исполнителей, в том числе Сергея Галанина, Александра Скляра и Александра Маршала. Некоторые из них выступали перед солдатами еще до начала специальной военной операции.

По поводу артистов-патриотов. Ну во-первых, давайте сразу скажем о рок-н-ролле. То есть это Сергей Галанин, это Саша Скляр, это Юлия Чичерина, это Юта (Анна Осипова. — NEWS.ru), это Вадим Самойлов. Ой, боюсь, кого-то не назвать. Ну конечно, же, еще Ольга Кормухина с Алексеем Беловым. Это целая плеяда людей, — рассказал Майданов.

Певец подчеркнул, что рок-музыканты всегда «говорили больше других», исполняя песни на острые социальные темы. Это особенно отразилось в творчестве музыкантов 1990-х годов. Однако далеко не все исполнители, запомнившиеся «социальным роком», проявили патриотическую позицию.

Вспомним русский рок 90-х, он как бы даже и назывался «социальным роком». Но вот только где эти герои социального рока 90-х, не понимаю? — отметил он.

В качестве примера музыканта-патриота Майданов отдельно отметил Александра Маршала. Он подчеркнул, что он вместе с ним ездил в Ханкалу в годы конфликта в Чечне. Кроме того, они посетили и Сирию, где выступили перед российскими военнослужащими.

Майданов ранее высказался об артистах, покинувших Россию после начала СВО. По его словам, они наплевали в душу своим зрителям и слушателям. Певец подчеркнул, что россияне не простят этих исполнителей в том случае, если они захотят вернуться.