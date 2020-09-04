Cardi B прокомментировала танец Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/ea9a634a-eeba-11ea-9333-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: _agentgirl_/instagram.com

Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B в своём Twitter оценила видео российской телеведущей Анастасии Ивлеевой, в котором та танцует под трек певицы.

Речь идёт о песне WAP, записанной Cardi B совместно с Megan Thee Stallion. После её релиза и премьеры клипа в Сети появился челлендж WAPChallenge, в рамках которого участникам предлагается повторить движения из ролика.

Участие в нём приняла и Ивлеева. Видео с танцем она опубликовала в своём Instagram.

Cardi B, дорогая, я жду твоего лайка, — подписала она публикацию.

Американка отреагировала на ролик в своём Twitter.

Okaaaayyyyy, — написала она.

Интернет-пользователи поддержали российского блогера.

Молодец Ивлеева. Богиня тебя заметила, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дело о незаконной рекламе алкоголя возбудили в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.