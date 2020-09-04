Cardi B прокомментировала танец Ивлеевой

Американская хип-хоп-исполнительница Cardi B в своём Twitter оценила видео российской телеведущей Анастасии Ивлеевой, в котором та танцует под трек певицы.
Речь идёт о песне WAP, записанной Cardi B совместно с Megan Thee Stallion. После её релиза и премьеры клипа в Сети появился челлендж WAPChallenge, в рамках которого участникам предлагается повторить движения из ролика.
Участие в нём приняла и Ивлеева. Видео с танцем она опубликовала в своём Instagram.
Cardi B, дорогая, я жду твоего лайка, — подписала она публикацию.
Американка отреагировала на ролик в своём Twitter.