Бывший зять Шойгу показал видео с новой девушкой на отдыхе Блогер Столяров выложил видео с новой девушкой после развода с Ксенией Шойгу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Столяров

Бывший зять министра обороны России Сергея Шойгу фитнес-блогер Алексей Столяров опубликовал видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с менеджером певицы Вали Карнавал Анной Ильиной. На кадрах пара стоит в обнимку в загородном доме, глядя на заснеженное озеро. Ролик Столяров дополнил подписью «Верьте в чудеса».

О предполагаемом романе Столярова с Ильиной стало известно в сентябре 2023 года. Пару несколько раз видели на мероприятиях и в ресторанах, они вместе путешествуют и одновременно делятся снимками из одних и тех же локаций. При этом ранее Столяров хранил молчание о своих отношениях и официально не подтверждал появившуюся в прессе информацию.

До этого Столяров рассказал, что развелся с дочерью министра обороны России Ксенией Шойгу из-за большого объема работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, на развод не повлияли политические разногласия в семье. Столяров отметил, что в момент расставания испытывал страх, будто прыгает в пропасть.

Столяров пояснил, что не будет повторять опыт многих публичных пар, которые после расставания оскорбляют друг друга в Сети. По его словам, нормальный мужчина никогда не унизит бывшую партнершу.

О разводе Ксении Шойгу и Столярова стало известно в начале августа. Молодые люди сообщили, что уже несколько месяцев не живут вместе, в ходе чемпионата России по гонкам с препятствиями в Алабино. Шойгу отметила, что она и Столяров остались очень близкими друзьями и партнерами. Столяров подтвердил ее слова. По его словам, чувства у пары друг к другу пропали уже давно, они решили расстаться на позитивной ноте. Сейчас им удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты.