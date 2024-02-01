Бывший возлюбленный Ивлеевой собрался под венец Солист группы «Челси» Бородин сообщил о подготовке к свадьбе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арсений Бородин

Бывший возлюбленный блогера Анастасии Ивлеевой и солист группы «Челси» Арсений Бородин сообщил, что готовится к свадьбе. В интервью «Леди Mail.ru» артист рассказал, что это будет его первый брак.

Из-за того, что я иногда слишком много думаю и придираюсь, я еще ни разу не был женат. Хотя, может, как раз стоило бы немного отпустить поводья. У меня всегда были длительные отношения: романтические истории на неделю — это не про меня, — уточнил Бородин.

Сейчас, отметил певец, он откладывает деньги на свадьбу. Бородин подчеркнул, что для него важно, чтобы отношения с любимой женщиной были официально оформлены.

Роман Ивлеевой и Бородина продлился два года. Певец помог девушке переехать из Санкт-Петербурга в Москву и даже поспособствовал ее карьере. Однако, как рассказывал Бородин, однажды Ивлеева заявила, что ей нужна только работа, без отношений. Артист подозревал, что у возлюбленной появился новый мужчина, но не стал устраивать разбирательств.

Нынешней любовью Бородина стала девушка Анна, далекая от мира шоу-бизнеса. По словам артиста, она работает врачом.

Ранее российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что хотел бы провести мальчишник в Европе. Он намекнул, что задумывается свадьбе со своей девушкой Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова. Он добавил, что минувшим летом влюбленные провели отпуск в Европе и особенно полюбили Италию. Впервые о романе молодых людей заговорили в 2022 году.