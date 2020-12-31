Бывший супруг Гагариной встретил Новый год в одиночестве

https://static.news.ru/photo/cac1ca88-4c37-11eb-a7df-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: isxakov/instagram.com

Бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков встретил 2021 год в одиночестве. В преддверии Нового года мужчина заболел и не смог увидеться со своей дочерью Мией.

Этот Новый год я встречу один. Заболел. Я так мечтал и готовился поехать к Миюше, чтобы встретить праздник с ней вдвоём. Подарками забил машину, предвкушал, — отметил Исхаков, слова которого приводит StarHit.

По его словам, он купил в магазине 250 граммов оливье и купеческого салата. Фотограф не стал смотреть новогодние передачи и просто посидел в тишине.

Исхаков и Гагарина развелись в 2020 году. Фотограф всячески старался спасти отношения, однако попытки не увенчались успехом. По словам Гагариной, они остаются друзьями и совсем не конфликтуют.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков решил публично объяснить, почему он запретил певице вывозить их общего ребёнка за пределы страны.

Он сообщил, что его никто не поставил в известность, что его родная дочь улетает за границу. Он узнал об этом от третьих лиц, такие новости его обескуражили и удивили. По словам Исхакова, это «само по себе дико», поскольку с ним никто не советовался и ничего не обсуждал.