Бывший солист «Агаты Кристи» появился на сцене «в хлам»

https://static.news.ru/photo/d513a10c-c7cd-11eb-a600-96000091f725_660.jpg Фото: iren_sweet / tiktok

Российский артист Глеб Самойлов, который ранее был солистом группы «Агаты Кристи», а теперь является лидером рок-группы The Matrixx, вышел на сцену в городе Вольгинском (Владимирская область) нетрезвым, считают зрители. Они сняли происходящее на видео. Ролик опубликовали в TikTok.

Зрители отметили, что музыкант едва стоял на ногах и ему помогали сотрудники из его команды. Администратор попытался удержать Самойлова за одежду, но в итоге усадил его на сцену, и в таком виде артист попытался петь. Хотя его речь сложно назвать разборчивой.

Увели Глебку. Это лучшее, что они могли сделать для нас, — писали зрители.

«Какая страна, такой и Джим Моррисон», «Наконец-то смысл песен стал соответствовать состоянию вокалиста», «Рок-музыкант — это прежде всего гений, а уж потом пьяное быдло ©», отмечали другие. Впрочем, не все критиковали музыканта, нашлись и те, кто его попытался оправдать.

Глеб — великий музыкант. По крайней мере, хороший. Отличные песни. И музыка. И смысловая нагрузка великолепная. Жаль, что сполз до такого уровня. Но пинать не стоить. Кто без греха? — поддерживал музыканта один из пользователей Сети.

Около года назад Самойлов попал в больницу с острым приступом панкреатита. Тогда его концерты пришлось перенести.