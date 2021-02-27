Бывший жених Бузовой показал, как выглядит после липосакции

https://static.news.ru/photo/c427c478-79f2-11eb-a33a-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: Скрин с видео dava_m/instagram.com

Бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Дава, опубликовал в социальной сети видео, на котором видно, как он выглядит после липосакции.

После расставания со знаменитостью блогер решился на кардинальные перемены во внешности и лёг под нож пластического хирурга. 28 февраля его выписали из больницы. Мужчина с гордостью продемонстрировал , как выглядит после операции.

Ранее хирург Фархат Мамедов из клиники в Санкт-Петербурге рассказал, что процедура по удалению лишнего жира у блогера Давида Манукяна обошлась ему в 1,2–1,5 млн рублей. По его словам, восстановление после оперативного вмешательства займёт как минимум месяц.

Одна из пациенток клиники, где лежал Манукян, сообщила, что экс-жениху Бузовой удалили жир со спины, живота и подбородка. А чтобы живот стал плоским, подтянули мышцы в его нижней части.

По мнению хирурга Фархата Мамедова, в операциях подобного рода смысла нет. Достичь лучших результатов, да ещё и в 27 лет, можно просто занимаясь собой.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы, писал NEWS.ru.