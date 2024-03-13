Бывший муж Пугачевой назвал главное последствие «голой» вечеринки Продюсер Болдин: после «голой» вечеринки знаменитостей удалось приструнить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Главным последствием «голой» вечеринки является то, что знаменитостей удалось приструнить, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер и бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин. По его словам, у звезд «поехала крыша» от денег, которых слишком много. Было бы лучше, если бы они начали жертвовать их на спецоперацию, добавил он.

По счастью, после «голой вечеринки» приструнили и их. Хотя ведь талантливые ребята. Но крыша поехала: денег много, не знают, как их тратить. Лучше бы, по примеру коллег, давали за каждый подбитый Leopard в зоне СВО миллион рублей, — заявил Болдин.

Филипп Киркоров поехал в Донецк только после скандального мероприятия, добавил продюсер. По его словам, он мог сделать это и раньше, однако «никто не подсказал, а сам он не догадался».

Кстати, я ведь чувствовал: что-то произойдет. Вот буквально за месяц до этой вечеринки. Не может быть такого контраста: там в зоне СВО люди страдают, гибнут, а здесь некоторые деятели шоу-бизнеса как жили, так и продолжили жить. Им казалось, все должны радоваться, тому, как они шикуют, — рассказал Болдин.

Теперь звезд поставили на место, добавил он. Они извинились, поплакали и поняли, что так нельзя. По словам продюсера, поэтому можно сказать, что вечеринка принесла большую пользу — в стране произошло очищение.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что на фоне переживаний, в том числе из-за «голой» вечеринки, ей пришлось вызывать скорую помощь. По словам знаменитости, приехавшие врачи убедили ее в том, что происходящее — это не повод для беспокойства.