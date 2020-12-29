СМИ: экс-супруг Полины Гагариной запретил певице вывозить дочь за границу

https://static.news.ru/photo/7af4f504-4a87-11eb-a22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков через ФМС запретил певице вывозить за границу их общую дочь.

Артистка накануне официально развелась с фотографом и планировала 2 января улететь с ребёнком на отдых на Занзибар. Теперь без разрешения экс-супруга она не сможет этого сделать, сообщает Mash.

В браке с Исхаковым Гагарина прожила почти шесть лет, в этом союзе родилась дочь Мия. При этом пара также воспитывала сына Полины Андрея от предыдущего брака.

В течение последнего года в СМИ возникали слухи о сложных отношениях Гагариной с супругом. До определённого момента они отказывались от комментариев, однако во время карантина в 2020 году Исхаков признался, что больше не живёт с женой и дочерью.

Артистка намерена разделить имущество с теперь уже бывшим супругом через суд. Речь идёт, в частности, о коттедже и о нескольких квартирах. Кроме того, она хочет добиться права опеки над трёхлетней дочерью, писал NEWS.ru.