Бывший муж Полины Гагариной растрогал фанатов ностальгией по жене и дочке

https://static.news.ru/photo/8b8d2e14-6b65-11eb-bfe5-96000091f725_660.jpg Полина Гагарина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал на своей странице фото большого моста в Лиссабоне. Там модный фотограф побывал с женой и маленькой дочкой Мией.

Снимок Исхаков сопроводил трогательным воспоминанием, которое дало поклонникам повод думать, что он тоскует по бывшей жене.

instagram.com/isxakov/

Миюша была совсем кроха. Говорить ещё не умела и повторяла лишь одно слово — Бупа. Что это значит, мы не знали, но оно означало всё на свете. В общем, мы и стали Мию называть Бупа. А поскольку мы были в Португалии, а там все слова заканчиваются на Ш, то мы называли её Бупаш, — ударился в воспоминания фотограф.

Фанаты были глубоко растроганы этой «маленькой, но важной историей». «Трогательная история и фото потрясающее», «Дима, снимок красивый и история интересная», написали в комментариях пользователи.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году. У пары подрастает трёхлетняя дочь Мия, которая часто бывает в гостях у отца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак подвергла критике высказывания бывшего мужа певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова. Артистка ушла от фотографа после шести лет совместной жизни.