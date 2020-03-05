https://static.news.ru/photo/0e709ef0-f2e1-11e9-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, бросивший певицу Пелагею, познакомил свою маму с новой возлюбленной.

Отношения спортсмена и бизнесвумен Марии Гончар перешли на новый уровень. Влюблённые больше не скрывают свои отношения. Недавно они посетили вечеринку, на которой была замечена мама Телегина. Девушка смогла найти подход к родительнице и побеседовать с ней.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия.

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для двухлетней дочери, писал NEWS.ru.