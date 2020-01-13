Экс-муж певицы Кристины Орбакайте и предприниматель Руслан Байсаров женился на 18-летней девушке из Чечни.
Церемония бракосочетания прошла ещё 30 декабря 2019 года. Подробностей свадьбы не сообщается. Известно, что избранницей 51-летнего бизнесмена стала модель по имени Аламат. Это уже третий брак Байсарова,
У Орбакайте и Байсарова растёт общий сын Дени, ему сейчас 21 год. Всего у бизнесмена шестеро детей.
Ранее NEWS.ru писал о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна на 29-летней помощнице. Новая жена комика не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен