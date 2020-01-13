https://static.news.ru/photo/092d33e6-361a-11ea-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Руслан Байсаров Фото: Руслан Байсаров/facebook.com

Экс-муж певицы Кристины Орбакайте и предприниматель Руслан Байсаров женился на 18-летней девушке из Чечни.

Церемония бракосочетания прошла ещё 30 декабря 2019 года. Подробностей свадьбы не сообщается. Известно, что избранницей 51-летнего бизнесмена стала модель по имени Аламат. Это уже третий брак Байсарова, пишет «Рамблер».

У Орбакайте и Байсарова растёт общий сын Дени, ему сейчас 21 год. Всего у бизнесмена шестеро детей.

Ранее NEWS.ru писал о свадьбе 74-летнего Евгения Петросяна на 29-летней помощнице. Новая жена комика не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников.