Российский поэт-песенник Симон Осиашвили обратился к врачу-психологу. Причиной стала смерть бывшей жены Светланы Лазаревой.
У Татьяны был 15-летний сын. Он принял меня, но пришлось довольно тяжело. Когда парень окончил школу, Таня окончательно перебралась ко мне. Мальчик поступил в институт, мы оплачивали обучение. Через какое-то время выяснилось, что его отчислили. Мы с ним так и не стали близки. Когда его мамы не стало, он не захотел общаться со мной, — поделился переживаниями поэт.
По словам Осиашвили, смерть Лазаревой стала самой тяжёлой страницей в его жизни.
Я уснул. Просыпаюсь среди ночи — её нет со мной. Позвал, но она не отозвалась. Заметил свет в ванной и, открыв дверь, увидел, что она свела счёты с жизнью, — цитирует его StarHit.ru.
Медикам удалось вернуть Осиашвили к нормальной жизни после нескольких психологических курсов. Он смог побороть депрессию. Поэт начал встречаться с Татьяной Короповской.
NEWS.ru писал ранее о скандальной беседе Лазарева и Осиашвили. Инцидент произошёл на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе».