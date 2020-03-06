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Российская актриса Наталья Бочкарёва, у которой обнаружили кокаин, впервые дала откровенное интервью о своей жизни. Она рассказала о своих методах воспитания детей, которые основываются на доверии и демократии.

Вы должны быть друзьями, чтобы им не страшно было сказать: «Мам, я попробовал покурить». И ты не скажешь: «Да, ты чё!? Как это вообще можно?» А ответишь: «Лучше покури со...