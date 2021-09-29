Бывший муж Гагариной дал первое откровенное интервью после развода

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков дал Ксении Собчак первое откровенное интервью после развода с певицей. В нём он высказался о новом возлюбленном Гагариной и причине развода. Видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Гагарина и Исхаков развелись в прошлом году. Ходили слухи, что на Мальдивы после развода певица отправилась в обществе Владимира Чиняева. Однако, пара не комментировала свои отношения, к тому же 49-летний продюсер на тот момент был женат. Недавно певица перестала скрывать свой новый роман.

Исхаков в свою очередь уверяет, что нисколько не ревнует бывшую супругу, ведь теперь она имеет полное право заводить новые романы. Однако при этом фотограф категорически против общения общей дочери Мии с избранниками матери.

На Полину кто-то влияет и не самым правильным образом. В Интернете всплыла информация о её новом романе, появились видео, фото. Не хочу, чтобы этот человек (Чиняев. — NEWS.ru) находился рядом с моей дочерью и каким-то образом влиял на неё, — заявил Исхаков.

Что касается причины развода, фотограф не считает себя альфонсом и опроверг слухи о том, что они расстались из-за разницы в доходах. Истинной причиной развода с Гагариной он назвал разные жизненные ценности.

Ранее Исхаков пожаловался на условия, которые ему выставила певица для встреч с дочерью. Он заявил, что его не устраивает необходимость постоянно просить разрешения для этого.

Накануне Гагарина ответила на иск бывшего мужа, требующего встреч с дочкой.