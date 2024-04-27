Бывший муж Бородиной рассекретил беременность новой спутницы Бывший муж Бородиной станет отцом в третий раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курбан Омаров и Валерия

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в своем Telegram-канале подтвердил, что его новая спутница Валерия ждет ребенка. Он опубликовал кадр девушки с округлившимся животом в соцсетях.

Сейчас каждый <...> должен работать в интересах страны, — подписал Омаров фото возлюбленной.

В начале февраля 43-летний экс-супруг Бородиной поделился снимками, на которых делает предложение 23-летней возлюбленной во время отдыха в Таиланде. Некоторые подписчики назвали мужчину «показушником» и вспомнили, что в 2015 году он так же стоял на одном колене перед Бородиной.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. После свадьбы ведущая родила дочь Теону. Спустя шесть лет брака Бородина подала на развод. В 2022 году Омаров обвинил Бородину в измене с его другом, которого сам мужчина нелестно назвал своей «шестеркой». Предполагается, что речь может идти о некоем Трофиме Симищенко. Он также заявил, что у него есть доказательства измены Бородиной. Телеведущая в соцсетях отметила, что такими выпадами в ее сторону Омаров может привлекать внимание подписчиков и создавать «шумиху».

Ранее Бородина рассказала, что ей было сложно работать с Ксенией Собчак на телепроекте «Дом-2». Телеведущая заявила, что ей иногда запрещали разговаривать в кадре во время съемок с журналисткой.