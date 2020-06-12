Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую избранницу

Бывший супруг Ани Лорак сегодня отмечает своё 43-летие. Он устроил небольшой праздник и впервые показал свою возлюбленную.
Турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу опубликовал в stories Instagram фотографии своей второй половинки и друзей. Оказалось, что бизнесмен крутит роман с жительницей Киева. Её зовут Лилия. Она работает визажистом. Девушка похожа на Лорак.
Девушка преподнесла своему избраннику роскошный торт с надписью «С днём рождения, любимый».
41-летняя Лорак развелась с бизнесменом из-за постоянных измен. В СМИ часто появлялись снимки, на которых Налчаджиоглу обнимает разных девушек.
Как ранее писал NEWS.ru, Ани Лорак произвела впечатление на поклонников, опубликовав снимок с тренировки. Певица продемонстрировала отличную растяжку, чем привела фанатов в восхищение.
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