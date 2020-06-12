Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую избранницу

https://static.news.ru/photo/e06f4382-acd8-11ea-89ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: __l_i_l_i_a___/instagram.com

Бывший супруг Ани Лорак сегодня отмечает своё 43-летие. Он устроил небольшой праздник и впервые показал свою возлюбленную.

Турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу опубликовал в stories Instagram фотографии своей второй половинки и друзей. Оказалось, что бизнесмен крутит роман с жительницей Киева. Её зовут Лилия. Она работает визажистом. Девушка похожа на Лорак.

Девушка преподнесла своему избраннику роскошный торт с надписью «С днём рождения, любимый».

41-летняя Лорак развелась с бизнесменом из-за постоянных измен. В СМИ часто появлялись снимки, на которых Налчаджиоглу обнимает разных девушек.

Как ранее писал NEWS.ru, Ани Лорак произвела впечатление на поклонников, опубликовав снимок с тренировки. Певица продемонстрировала отличную растяжку, чем привела фанатов в восхищение.