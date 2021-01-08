Бывший муж Ани Лорак приехал на новогодние праздники к дочери

https://static.news.ru/photo/8c0036d2-52ad-11eb-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: muratnalca/Instagram.com

Экс-супруг певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, приехал на новогодние праздники к своей дочери Софии. Об этом он сообщил в Instagram.

Бизнесмен сходил с ребёнком в дельфинарий и магазин игрушек. При этом мать не препятствовала общению отца с дочерью.

Дочь артистки соскучилась по отцу. Днём они развлекались в номере отеля — смотрели мультфильмы, танцевали и играли со щенком. Затем Мурат с дочерью погуляли по торговым центрам и побывали в цирке.

После этого они покушали в кафе.

Романтический ужин с моей бесконечной любовью, — написал Налчаджиоглу под совместным селфи с дочерью.

После этого предприниматель полетел в Стамбул. Фото из турецкого аэропорта он опубликовал в сторис Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Ани Лорак выпустила клип на новую песню «Страдаем и любим». Всего за семь часов выложенный на YouTube-канале ролик набрал 34 тысячи просмотров. Но не все отзывы были положительными.

В комментариях к видео многие возмущались отсутствием смысла в песне и просили Лорак вернуться к прежнему образу.