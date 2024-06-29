Бывший муж Ани Лорак готовится к пополнению в семье Бывший муж Ани Лорак готовится стать отцом во второй раз

Бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу готовится стать отцом во второй раз — его новая избранница Анастасия опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) положительный тест на беременность. При этом девушка оставила неоднозначную подпись, сказав, что не все удается найти правильного спутника по жизни.

Самое важное в жизни — найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается, — написала Анастасия.

Налчаджиоглу в свою очередь сказал, что обрадовался новости о беременности возлюбленной. Он также призвал Анастасию прекратить игры «в социальные сети».

Как только я тебя увидел еще в первый день, сразу захотел ребенка от тебя. Если это случится, я буду очень счастлив — вот мой ответ! — добавил Налчаджиоглу.

Впервые Налчаджиоглу стал отцом в браке с Ани Лорак. Певица родила дочь Софию, которая сегодня проживает с мамой, но регулярно видится с отцом. Артистка рассказывала, что никогда не препятствовала общению Софии с Муратом, несмотря на тяжелое расставание с мужем.

Ранее модель и блогер Мария Погребняк сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала ролик, где продемонстрировала округлившийся живот. Модель добавила, что он растет с каждым днем, а утренние недомогания напоминают ей о драгоценном создании внутри. Месяцем ранее модель объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским.