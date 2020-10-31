Бывший муж Айзы подарил их общему сыну камень

https://static.news.ru/photo/aac5541c-1b94-11eb-878e-fa163e074e61_660.jpg Айза Долматова Фото: aizalovesam/instagram.com

Бывший муж блогера и рэп-исполнительницы Айзы Долматовой Дмитрий Анохин сделал необычный подарок их сыну Элвису. Мальчик получил от папы камень. Об этом она рассказала в stories в Instagram.

aizalovesam/instagram.com

Димон знает, какие подарки дарить сыну. Камень!, — подписала фото «подарка» Долматова, сопроводив его смайликами.

Замужем за бизнесменом и сёрфером Дмитрием Анохиным Айза была пять лет и жила между Москвой и Бали, где работал супруг. Летом пара решила развестись и, как утверждает Долматова, отец её сына Элвиса не красиво повёл себя по отношению к ним.

Даже после развода они продолжают скандалить и выяснять отношения. Айза обвиняет Анохина в том, что он не хочет содержать сына, а, наоборот, берёт деньги у неё. Кроме того супруги делят общий бизнес — салон красоты, оформленный на двоих. Долматова предлагала Анохину его выкупить, но получила отказ.

Как писал NEWS.ru, после развода с Анохиным решила сменить фамилию и вернула фамилию своего бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Рэпер выбор Айзы одобрил.