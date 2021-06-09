Бывший игрок КВН назвал условие закрытия программы

https://static.news.ru/photo/a11d46f2-c9ba-11eb-a53f-96000091f725_660.jpg Константин Обухов Фото: instagram.com/kostya_obukhov

Экс-игрок команды КВН «Станция Спортивная» Константин Обухов объяснил, почему юмористическое шоу под руководством Александра Маслякова до сих пор показывают по ТВ. В беседе с Андреем Пределиным комик назвал условие закрытия программы. Выпуск доступен на YouTube.

По мнению артиста, КВН существует исключительно благодаря ежегодному Сочинскому фестивалю, ставшему «центром силы, на которую съезжаются все». И если его отменят, то через несколько лет исчезнет и КВН. Он также посоветовал авторам КВН ничего не менять.

Мне кажется, менять там ничего не надо. Все попытки изменить могут только навредить <...>. Этот поезд под названием КВН невозможно с рельсов столкнуть. Он едет очень долго и очень уверенно по своей колее. И нельзя его трогать. Вот есть законы физики, химии, человеческого отношения — нельзя такие вещи трогать, — отметил Обухов.

Накануне телеведущий и актёр Михаил Шац в эфире YouTube-шоу «Утоми» рассказал, что скептически относится к будущему Клуба весёлых и находчивых. Он поддержал мнение своего коллеги Александра Гудкова о том, что время КВН прошло.

Ранее российский юморист Азамат Мусагалиев — экс-капитан команды КВН «Камызяки» — в YouTube-шоу «Предельник» рассказал о том, как на проекте редактировали шутки. По его словам, ведущий шоу Александр Масляков начал лояльно относиться к коллективу после одного случая. Перед эфиром Масляков отверг все номера «Камызяков», после чего Мусагалиев лично позвонил ему по поводу деталей выступления.