Бывший бойфренд Волочковой умер или жив? Их совместные фото

Фото: Социальные сети

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Как сообщил Telegram-канал «112», бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов был найден мертвым в камере «Матросской Тишины». По данным первоисточника, он покончил с собой.

Анастасия Волочкова прокомментировала NEWS.ru произошедшее. «Сергей был очень позитивным человеком, не верится, что покончил с собой. Нас связывало лишь одно путешествие. Мы познакомились до Нового года и договорились, что поедем вместе на Мальдивы. На тот момент я могла позволить его пригласить, поездка была оплачена, все зарезервировано. Мы провели вместе 18 дней и потом расстались. Мы остались просто хорошими друзьями, но общались нечасто. Последний раз говорили этой весной. Он очень любил свою жену, все, что могу сказать», — отметила Волочкова.

StarHit, ссылаясь на адвоката Александра Бенхина, заявил, что Кузнецов жив.

Совместные фото Волочковой и Кузнецова — в фотогалерее NEWS.ru.

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