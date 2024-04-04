Журналисты заподозрили бывшего мужа Варнавы в уклонении от возврата кредита Mash: Александру Молочникову грозит два года тюрьмы из-за невыплаченного кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Молочников и Екатерина Варнава

Telegram-канал Mash сообщил, что российскому режиссеру Александру Молочникову, который является бывшим мужем актрисы и юмористки Екатерины Варнавы, грозит два года тюрьмы. По его информации, постановщик сериала «Монастырь» задолжал банку почти полмиллиона рублей. Позже канал уточнил, что речь идет о тезке, а затем вовсе удалил новость.

Как передает канал, до отъезда в Соединенные Штаты Молочников взял кредит на сумму 471 869 рублей, предположительно, для того чтобы покрыть минимальные расходы на проживание. Mash пишет, что спустя год финансовая организация подала на него в суд и потребовала вернуть денежные средства. По информации канала, из-за того, что Молочников, скорее всего, не сможет ответить на претензии в суде по причине нахождения в США, суд может закрыть дело и признать его виновным в злостном уклонении от погашения кредита.

Ранее телеведущая Наталья Гасанханова заявила о романе Молочникова с блогером Анастасией Ивлеевой, которая сыграла главную роль в его сериале «Монастырь». По словам знаменитости, после расставания с режиссером у Ивлеевой не было другого возлюбленного. Кроме этого, как утверждает Гасанханова, Молочникова связывали романтические отношения с моделью и бывшей участницей телешоу «Дом-2» Аленой Водонаевой.