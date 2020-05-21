Бывшего мужа Лолиты экстренно госпитализировали

https://static.news.ru/photo/2584c746-9b52-11ea-8586-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Иванов Фото: ivanovsport/instagram.com

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, оказался в одной из клиник на севере Москвы. В больницу мужчина был госпитализирован поздней ночью несколько дней назад с многочисленными травмами, в том числе головы.

В настоящее время медики оценивают его состояние как «удовлетворительное». Дмитрий находится в отдельной палате, увидеть его могут только самые близкие. Первой, кто приехал навестить пострадавшего, стала его новая возлюбленная Ольга Кулиева, передаёт StarHit.

Сейчас врачи решают, какое лечение будет для Иванова наиболее эффективным. Возможно, ему понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирурга.

По одной из версий, экс-супруг Лолиты попал в ДТП на дороге, по другой — стал участником драки.

Ранее NEWS.ru писал, что Лолита Милявская, узнав об окончании бракоразводного процесса, открыла шампанское, чтобы отметить это событие. Теперь 56-летнюю звезду ничего не связывает с 45-летним тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.