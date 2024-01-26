Бывшего мужа Брежневой объявили в розыск на Украине Бывшего мужа Брежневой Кипермана обвиняют в хищении $19 млн на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Бывшего мужа украинской певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи, говорится в сообщении.

По данным источника, предприниматель вывел деньги на счета своих зарубежных фирм и покинул Украину 25 февраля 2022 года. Авторы канала предполагают, что выехать заграницу Киперману помогла поддельная справка об инвалидности. Сейчас бизнесмен предположительно находится в Женеве. Если его задержат и докажут факт присвоения имущества и отмывание денег, полученных незаконным путем, могут посадить тюрьму на срок до 12 лет, отмечает канал.

Ранее канал «1+1 Украина» вырезал выступление Брежневой из музыкального новогоднего концерта. На съемках проекта экс-солистка группы «ВИА Гра» исполнила свою новую композицию «Спасибо». Руководство канала объяснило удаление песни исполнительницы, которая ранее работала в России, нежеланием терять рейтинги.

Несмотря на то что выступление Брежневой вырезали из эфира «1+1 Украина», его оставили в YouTube-версии концерта. Сама Брежнева не прокомментировала случившееся.