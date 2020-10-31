Бывшая жена рыжего «Иванушки» снова беременна от баскетболиста

https://static.news.ru/photo/af003e62-1c42-11eb-ba0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/k1x1k

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» Мария снова ждёт ребёнка от своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова.

Об этом сообщил сам супруг 35-летней Марии. Баскетболист разместил в Сети семейные снимки и рассказал о том, что вскоре к их чете прибавится ещё один человек.

Наша семья. Скоро она будет ещё больше, — цитирует StarHit Зубкова.

Новый член семьи появился в феврале. При этом женщина уже родила в январе сына. Поклонники же понадеялись, что на этот раз экс-возлюбленная Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой девочки.

Как писал NEWS.ru, старший сын рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, 16-летний Иван, переехал к нему жить. Артист расстался с Марией Банковой около года назад. Бывшая супруга певца вместе с 12-летним Артемием осталась в Санкт-Петербурге.