Бывшая жена рыжего «Иванушки» снова беременна от баскетболиста

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» Мария снова ждёт ребёнка от своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова.
Об этом сообщил сам супруг 35-летней Марии. Баскетболист разместил в Сети семейные снимки и рассказал о том, что вскоре к их чете прибавится ещё один человек.
Наша семья. Скоро она будет ещё больше,— цитирует StarHit Зубкова.
Новый член семьи появился в феврале. При этом женщина уже родила в январе сына. Поклонники же понадеялись, что на этот раз экс-возлюбленная Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой девочки.
Как писал NEWS.ru, старший сын рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, 16-летний Иван, переехал к нему жить. Артист расстался с Марией Банковой около года назад. Бывшая супруга певца вместе с 12-летним Артемием осталась в Санкт-Петербурге.