Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» родила четвёртого сына

https://static.news.ru/photo/03d96cda-6e21-11eb-a952-96000091f725_660.jpg Фото: m.a.s.h.a._z/Instagram.com

Мария Зубкова, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова, родила четвёртого сына. Отцом ребёнка является баскетболист, игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Зубков.

Спортсмен первым сообщил о радостном событии. Он опубликовал несколько снимков из роддома и поблагодарил жену за сына. Следом и сама мама рассказала о рождении четвёртого ребёнка в Instagram.

Роды прошли в клинике «Лапино», услугами которой часто пользуются российские знаменитости. Андрей Зубков был рядом с супругой и поддерживал её в ответственный момент. Рост и вес ребёнка пара сохранила в тайне, известно, что малыш абсолютно здоров.

Ребёнок стал вторым сыном для четы Зубковых и четвёртым для Марии. Отец двух её первых детей — Рыжий из «Иванушек», отношения пары длились почти 15 лет. В 2019 году стало известно о романтической связи Марии с Зубковым, вскоре она и Григорьев-Апполонов подали на развод. Певец неоднократно говорил, что не держит обид на экс-супругу.

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