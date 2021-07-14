Бывшая жена решила отсудить у Мамаева 25% его доходов

Модель Алана Мамаева, экс-супруга российского футболиста Павла Мамаева, подала на него в суд. Она потребовала обязать бывшего мужа выплачивать ей алименты на общую дочь Алису в размере одной четвёртой от дохода спортсмена. Об этом сообщил StarHit.

Заявитель требует взыскать с Павла Мамаева алименты в размере 1/4 от его доходов, — сказали изданию в Пресненском суде столицы.

В суде отметили, что иск Аланы Мамаевой против Павла Мамаева о взыскании с него алиментов на ребёнка был отклонён в связи с тем, что его следует подавать в нижестоящую инстанцию.

Если отсутствует спор относительно установления отцовства и если алименты запрошены в долевом соотношении, то следует обращаться на мировой участок, — пояснили в суде.

Алана и Павел Мамаевы были женаты почти восемь лет, у них есть общая дочь Алиса. Также футболист в период брака с Аланой воспитывал её сына Алекса от первого брака. Мамаева утверждала, что её бывший муж собирался усыновить ребёнка, но официально усыновление всё же не оформил. После развода Павел Мамаев отказался платить алименты на неродного сына.

Ранее сообщалось о смерти отца Павла Мамаева, который всю жизнь был очень близок с сыном и поддерживал его после развода с женой.

Примечательно, что именно Пресненский суд Москвы, куда обратилась Алана Мамаева с иском о взыскании с бывшего мужа алиментов, два года назад вынес обвинительный вердикт по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговорив их к одному году шести месяцам и одному году пяти месяцам колонии общего режима соответственно.