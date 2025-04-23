Бывшая жена Кержакова рассказала, какие качества ей важны в мужчине Милана Тюльпанова рассказала, что ценит в мужчинах способность зарабатывать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Милана Тюльпанова

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала в беседе с «Леди Mail», что особо ценит в мужчинах способность зарабатывать. По ее словам, будущий избранник должен быть надежным, добрым, щедрым, лояльным и харизматичным.

Первое, на что я теперь буду обращать внимание, знакомясь с мужчиной, нет ли в его биографии темных пятен и какой бэкграунд за ним стоит. Если он сомнительный, сразу нет, — высказалась Тюльпанова.

Она также ищет в потенциальном избраннике способность брать на себя ответственность за жизнь женщины. Как призналась экс-жена Кержакова, ей хотелось бы, чтобы партнер мог поделиться своими знаниями и навыками достижения успеха.

Милана Тюльпанова ранее рассказала, что неоднократно прибегала к пластической хирургии. Она уточнила, что решилась на это 10 раз, в том числе для ринопластики, увеличения и уменьшения груди, а также липосакции.