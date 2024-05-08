Бывшая жена Гуфа рассказала о «крутом повороте» в ее жизни

Фото: Социальные сети

Юлия Королева

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об изменениях, которые у нее сейчас происходят. По ее словам, она в корне поменяла привычки, поведение и быт.

Сейчас в жизни такой крутой поворот. Буквально все, что волновало меня раньше, потеряло свою значимость. И настоящая я вырвалась на передний план, меняя в корне все привычки, поведение, весь мой быт, — сообщила Королева.

Ранее Гуф поздравил с днем рождения сына Сэма. Он выразил сожаление по поводу разлуки с ним, отметив, что принимал бы больше участия в жизни сына, если бы они были «хотя бы на одном континенте».

До этого другая бывшая супруга рэпера Долматова Айза-Лилуна Ай рассказала о сложностях, появившихся у нее в воспитании старшего сына Сэма. По ее словам, подросток манипулирует ею и всеми родственниками, а также жестоко обращается с младшим братом Элвисом. Кроме того, Айза рассказала о проблемах с сердцем у сына и призналась, что испытывает страх, ужас и злость и не знает, как ей быть.

Также Гуф показал в соцсетях фанатам свою новую девушку. Он опубликовал фото, на котором находится со своей пассией в лифте, включив фоном трек Димы Билана «Это была любовь». В комментариях под постом подписчики выразили мнение, что возлюбленная исполнителя похожа на его бывших.