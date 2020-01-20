https://static.news.ru/photo/6dffa894-3b33-11ea-b7ab-fa163e074e61_660.jpg Айза Анохина с сыном Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Подружка Алёны Водонаевой и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина отругала модель за поход на эфир программы «60 минут». Анохина считает, что уж если идти на федеральный канал, то нужно уметь отстаивать свою точку зрения.

Водонаевой, пишет ведущая в Instagram, не стоило вообще там появляться, так как нужно быть готовой отвечать за каждое своё слово. А если человек не способен это делать и мнение его — глупое, то лучше «сидеть дома и не высовываться».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал модель Алёну Водонаеву, которая обвинила Ольгу Скабееву в «пропаганде агрессии и невежества». Он предложил не обращать внимания на существование девушки после её скандальных высказываний.