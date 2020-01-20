Айза Анохина с сыном Айза Анохина с сыном Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Подружка Алёны Водонаевой и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина отругала модель за поход на эфир программы «60 минут». Анохина считает, что уж если идти на федеральный канал, то нужно уметь отстаивать свою точку зрения.

Водонаевой, пишет ведущая в Instagram, не стоило вообще там появляться, так как нужно быть готовой отвечать за каждое своё слово. А если человек не способен это делать и мнение его — глупое, то лучше «сидеть дома и не высовываться».

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Пока я обладаю огромным количеством свободного времени, эмоциональным ресурсом и горячим нравном, не высказаться не могу. Ибо тема достаточно хайповая, крайне бесячая и плюс откликается в моем сердце. Материнский капитал. Я могу судить лишь по себе! И в чужие головы влезать не планирую, потому что головы многих высказывающихся наполнены опилками и биохимическим мусором. У меня двое детей! Ни на первого ни на второго я не получала тот самый заветный материнский капитал, потому что нихрена в этом не понимала, да и понятия не имела как это все работает и как использовать. Я живу прямо здесь и сейчас и думать на перед, ещё три года назад не умела. Через пару дней окажусь в Москве и все же подам и получу деньги на Элвиса. Так вот! Не хочу называть имена, вы и так все поймёте, ведь там моя личная неприязнь и излишняя осведомленность о данном человеке. Но молчать я не в состоянии. Для чего мы рожаем детей?? Нет, не так. Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, и не сделали аборт! Родив, вы любите этого ребёнка! Опять же я говорю от лица психически здорового населения нашей страны! Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет!Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить!Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка если бы этого не хотела!Так же, гражданка с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать,а бедные пусть этого не делают. Ну,это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит, понятное дело,что человек..

Публикация от A I Z A I S T H E M O O N (@aizalovesam)

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал модель Алёну Водонаеву, которая обвинила Ольгу Скабееву в «пропаганде агрессии и невежества». Он предложил не обращать внимания на существование девушки после её скандальных высказываний.

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