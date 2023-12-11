Бывшая жена Ефремова угрожает убить своих кошек: что она просит у актера Экс-жена Ефремова Ксения Качалина просит у актера денег на усыпление кошек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова Ксения Качалина намеревается лишить жизни своих питомцев. По какой причине она готова пойти на такой шаг и при чем здесь осужденный артист?

Почему экс-жена Ефремова хочет убить своих кошек

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Качалина утверждает, что из-за большого количества кошек она вынуждена голодать, поскольку они съедают всю ее еду и быстро размножаются. Она рассказала, что «устала играть роль Герасима из „Муму“ и топить приплод своих вечно рожающих кошек».

«Мол, это уже четвертая беременность у ее питомцев за последнее время. Из 18 котят она смогла оставить только двоих. Теперь же решила и от этих „оглоедов“ избавиться, но уже „гуманным“ способом. Помимо того что кошки приносят постоянно потомство, они еще и съедают всю еду», — сказала она.

В связи с материальным положением Качалина обратилась к Ефремову, который продолжает отбывать срок в колонии за смертельное ДТП. Женщина просит бывшего супруга дать денег на эвтаназию питомцев.

«О, Михаил, помогите, пожалуйста, котятам как духовный наставник перейти, может быть, в мир иной. Может быть, сподвигнуть на что-то хорошее Герасима с Муму, потому что наплыва четвертой беременности кошки я просто не выдержу», — сказала Качалина в опубликованном SHOT видео.

Кто такая Ксения Качалина

Качалина — советская и российская киноактриса. Дебют Качалиной в кино состоялся в фильме «Нелюбовь» (премьера состоялась в 1991 году). Также она снялась в картинах «Арбитр», «Тьма» (1992), «Дикая любовь», «Над темной водой» (1993), «Письма в прошлую жизнь», «Три сестры» (1994), «Собачий ящик» (1995), «Мужские откровения», «Тот, кто нежнее» (1996), «Дух», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1998), «Моя жизнь» (из цикла «Чтения»), «Романовы. Венценосная семья» (2000), «Праздник» (2001).

С 1992 по 1996 год Качалина жила в гражданском браке с актером Иваном Охлобыстиным. Позднее она вышла замуж за Михаила Ефремова. Они были женаты около пяти лет и развелись в начале 2000-х.

У Качалиной и Ефремова есть общая дочь Анна-Мария. После развода с Ефремовым Ксения вместе с дочерью несколько лет жила в Индии, где изучала духовные практики. Когда Анне-Марии исполнилось 8 лет, они вернулись в Москву. Потом девочка переехала жить к отцу.

«Она была человеком с очень тяжелыми ментальными заболеваниями, в силу чего она злоупотребляла алкоголем и, возможно, наркотическими веществами», — рассказывала Анна-Мария о матери.

Фото: Социальные сети Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария

Как отреагировали на поведение Качалиной в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с NEWS.ru назвал поведение Качалиной неадекватным. Как отметил чиновник, животных можно просто сдать в приют.

«Не понимаю, зачем убивать животных, если их можно просто сдать в приют. Котят с удовольствием возьмут на передержку, стерилизуют, чтобы они больше не плодились. Это очень странное заявление. Стерилизация — это не просто норма, так нужно поступать, чтобы не допускать нежелательного потомства. У меня возникает вопрос, что она до этого делала с 18 котятами и где они сейчас? Действительно ли играла роль Герасима из „Муму“? После таких заявлений встает вопрос об адекватности ее восприятия. Угрожать убийством животных — это последнее дело», — указал депутат.

Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений повлекшее его гибель или увечье. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

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