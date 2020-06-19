Бывшая жена Ефремова поменяла замки и не пускает дочь в квартиру

https://static.news.ru/photo/ec23bb1e-b1fa-11ea-b9e3-fa163e074e61_660.jpg Ксения Качалина Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Бывшая супруга Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина поменяла замки в квартире. Теперь к ней не может попасть даже дочь Анна-Мария. Она переживает за состояние матери и хочет взять над ней опекунство.

Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя её дочь — только официально, — рассказал StarHit адвокат Владимир Комсолев.

Он уточнил, что опекунство назначается в судебном порядке. Анна-Мария уже начала сбор необходимых документов и намерена довести дело до конца.

Дочь Ефремова не раз рассказывала о сложных отношениях с матерью, пристрастившейся к алкоголю. Она признавалась, что именно эта пагубная привычка разрушила её детство и их отношения в целом. Качалина якобы регулярно била девочку в возрасте 8–12 лет. Поэтому сейчас Анна-Мария почти не общается с ней и считает её недостойной зваться важным словом «мать». Она не раз хотела показать Качалину наркологу, однако актриса отрицает свою зависимость.

Последнее время Качалина находилась на полном обеспечении Ефремова. Несмотря на то что супруги давно в разводе, актёр фактически содержал её, но после ДТП всё изменилось, и актриса оказалась в затруднительном положении. Наследница звёздной пары переживает, что не может навестить родительницу.

Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идёт неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома... Ксении явно требуются защита и помощь, — сообщил адвокат.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее Ксения Качалина заявила, что причиной аварии с её бывшим мужем вряд ли мог стать алкоголь. В противном случае она тоже была бы приглашена на пьянку, писал NEWS.ru.