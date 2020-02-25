https://static.news.ru/photo/3200b1de-585d-11ea-ab72-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitalinaromanovskaya/instagram

Виталина Цымбалюк-Романовская по-прежнему остаётся фигурантом уголовного дела о хищении денег, которое до сих пор не закрыто. Об этом напомнил адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфёнов.

Пианистку обвиняют по статье «Мошенничество», присвоенные деньги Виталина так и не вернула. Парфёнов отметил, что Джигарханян — человек не кровожадный, и если бы его бывшая жена привезла деньги, то тогда был бы смысл «поговорить», пишет KP.RU.

Информацию о том, что расследование уголовного дела в отношении Цымбалюк-Романовской продолжается, подтвердил друг Джигарханяна Артур Согомонян. Он добавил, что актёр перестал смотреть телевизор: откровения бывшей жены подорвали его здоровье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание. В эфире НТВ женщина заявила, что они потеряли друг друга, но она до сих пор любит и готова принять режиссёра.