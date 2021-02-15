Бывшая жена Джигарханяна озвучила счёт по ЖКХ за квартиру на Рублёвке

https://static.news.ru/photo/f9d573c0-700d-11eb-ac0b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая является бывшей супругой умершего актёра Армена Джигарханяна, рассказала, сколько стоят услуги ЖКХ в её квартире на Рублёвском шоссе.

В месяц артистка платит около 13–18 тысяч рублей, при этом не считает платёжку завышенной. Квартира досталась ей после расставания с Джигарханяном. Они купили недвижимость вместе, будучи супругами. Теперь она проживает там одна.

Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает. У меня выходит от 13 до 18 тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ, — поделилась она с порталом Teleprogramma.pro.

Она уточнила, что сумма зависит от времени года. Впрочем, в содержимое квиточков не смотрит, потому что «она творческая личность и не видит в этом необходимости».

Ранее Цымбалюк-Романовская сообщила, что перед смертью вес Народного артиста составлял всего 60 кг, у него были пролежни, сепсис и гангрена. По словам артистки, она лично видела медицинское заключение с целым списком диагнозов, писал NEWS.ru.