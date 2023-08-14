Бывшая жена артиста Александра Домогарова Ирина Гуненкова скончалась 13 августа после тяжелой болезни. Смерть бывшей супруги подтвердил сам актер.
Александр Домогаров познакомился с Ириной в начале карьеры. Они прожили вместе 12 лет, в 1989 году у них родился сын Александр, который тоже стал актером, режиссером и сценаристом. После развода Домогаров сохранил хорошие отношения с бывшей женой.
Последние 2,5 года Ирина лечилась от онкологии. Домогаров-младший вместе с отцом сами выхаживали женщину последние месяцы. Несколько месяцев назад врачи сообщили семье, что не смогут спасти Ирину и отпустили ее домой на паллиативное лечение.
В июле Александр Домогаров-младший прекратил съемки проекта «Она такая классная», чтобы вместе с отцом ухаживать за матерью. Тогда же стало известно о ее тяжелой болезни.
Фото Александра Домогарова с женой Ириной и сыном — в галерее NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел»
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения»