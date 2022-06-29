Бывшая жена Бондарчука призвала уехавших звезд не учить россиян жизни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Бондарчук

Телеведущая Светлана Бондарчук, которая является бывшей женой режиссера Федора Бондарчука, попросила покинувших страну звезд не учить россиян жизни. Она считает, что в подобной ситуации каждый сам решает, как нужно поступать. Ее возмущают знаменитости, которые уехали после начала специальной военной операции на Украине и при этом дают советы, что же людям делать в России, сообщает ФАН.

Бондарчук в интервью с Надеждой Стрелец сравнила такие комментарии артистов со звонком старой семье, которой ты рассказываешь, как «надо жить». Также телеведущая отметила, что это очень вредная тенденция.

Большая просьба к тем людям, которые уехали, — это их решение, но оттуда не рассказывайте, что нам делать сегодня здесь, находясь в России. Наверное, странно звонить в старую семью и рассказывать, как им надо жить. Вот это — вредная тенденция, она существует, — рассказала Бондарчук.

Ранее стало известно, что певец Олег Газманов раскритиковал действия российских звезд, которые покинули территорию страны после начала спецоперации на Украине и негативно высказывались в сторону России. Он подчеркнул, что они таким образом хотят «получить подачку от принимающей стороны». Больше всего критики было высказано в адрес актрисы Чулпан Хаматовой.