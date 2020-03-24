Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз опровергла версию о том, что Собчак увела у неё мужа. Супруги расстались добровольно и без истерик.
Актриса сообщила, что их расставание состоялось ещё до того, как Богомолов встретил телеведущую. И, к слову, даже после этого Мороз снималась у бывшего мужа в «Содержанках»,
Мы развелись раньше. И развод прошёл цивилизованно, без выяснения отношений, — сказала Мороз.
А быть в одном творческом тандеме, а не в браке актриса считает более важным. Они с Богомоловым всегда разделяли семью и работу и считали дурным тоном, если одно смешивалось с другим. Именно поэтому бывшие супруги после расставания продолжили работать вместе.
Богомолова Мороз охарактеризовала как прекрасного отца. Он много времени проводит с дочкой Аней. Они вместе ходят в кино и к друзьям, так что недостатка внимания от отца дочь режиссёра не чувствует.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак вспомнила о свадьбе с Богомоловым в пятницу, 13-го числа. Ведущая сравнила себя и своего избранника с Бонни и Клайдом.
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