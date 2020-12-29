Бывшая жена Авербуха впервые высказалась о его свадьбе с «папиной дочкой»

https://static.news.ru/photo/105562e8-4a4f-11eb-a6be-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачёва впервые заговорила о его женитьбе на «папиной дочке» Лизе Арзамасовой. Фигуристка заявила, что не имеет ничего против этого брака.

Поздравить бывшего мужа с радостным событием Лобачёва не успела из-за загруженности на работе. Первым со свадьбой поздравил отца их общий сын Мартин. По словам бывшей жены Авербуха. у мальчика сложились прекрасные отношения с актрисой.

Мы с Ильёй пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я её знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи, — приводит слова Лобачёвой KP.RU.

До этого фигуристка просила сына быть осторожнее в общении с новой возлюбленной отца. Спортсменка боялась, что мальчик может остаться без наследства из-за нового романа Авербуха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Лиза Арзамасова на своей официальной странице в социальной сети обратилась к своим подписчикам. Она поблагодарила всех поклонников за ту поддержку, что они ей оказали после свадьбы с хореографом Ильёй Авербухом.