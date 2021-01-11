Бывшая жена Аршавина объяснила, почему боится повторить судьбу Началовой

https://static.news.ru/photo/21e1cbfc-5457-11eb-be1a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина пояснила поклонникам, почему прячет от них лицо на фото в соцсетях. Оказывается журналистка борется с тяжёлым аутоимунным заболеванием и боится повторить судьбу Началовой.

Между тем по поводу «закрытых» фото бывшей жены бывшего футболиста уже высказалась скандальный блогер Лена Миро, заявившая, что Казьмина просто сделала себе пластику, пишет «Экспресс-газета».

На что бывшая жена спортсмена посоветовала ей в Instagram «не перебарщивать»:

Болезнь и недуг — далеко не лучшие моменты в жизни, чтобы обратить внимание бывшего супруга. Мужчине нужна здоровая женщина. И это нормально.

Поклонники экс-супруги Аршавина поддержали её. Они призвали Казьмину не обращать внимания на Миро, тем более в своё время она хейтила Юлию Началову, когда та лежала в реанимации. Этот факт и вовсе разволновал Казьмину, которая ответила:

Я часто думаю о Юлии Началовой. Просто пока меня спасли. Но впереди еще очень трудный путь, быть может, с печальным концом.

Алиса Казьмина — мать троих детей. Её младшая дочь Есения родилась в браке журналистки с футболистом Аршавиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как подписчики бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой стали замечать, что она на фотографиях начала прикрывать лицо, многие подумали, что это результат неудачной пластики. После этого женщине пришлось объясниться с поклонниками.