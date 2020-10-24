Бывшая жена актёра Гогунского заявила, что он не платит алименты

https://static.news.ru/photo/aaa1c55e-16b4-11eb-9f5b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Маирко Фото: instagram.com/mairka_ira

Актёр Виталий Гогунский и Ирина Маирко познакомились на съёмках сериала «Универ», однако данный союз продлился совсем недолго.

Так, будучи беременной, Маирко пришлось покинуть дом актёра по решению его отца. Вскоре у женщины родилась дочь Милана — девочка получила фамилию матери, а в графе «отчество» долгое время стоял прочерк. Гогунский решил удочерить Милану лишь спустя шесть лет, рассказала Маирко в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По её словам, в настоящее время Гогунский не общается с девочкой и отказывается платить алименты. При этом он по какой-то причине отписал на Милану свою квартиру.

Ранее NEWS.ru писал, что Павел Прилучный опубликовал совместный снимок с четырёхлетней дочерью Мией. В кадре малышка нежно обнимает отца, тот довольно улыбается на камеру.

Парочка явно находится в хорошем настроении, что вызвало умиление у фанатов. Вместе с тем поклонники актёра затеяли небольшую дискуссию — на кого же больше похожа девочка.