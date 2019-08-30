https://static.news.ru/photo/44bffd06-cb37-11e9-aff5-fa163e074e61_660.jpg Дарья Жукова Фото: dasha/instagram.com

Экс-супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова обручилась с греческим миллиардером. 34-летний наследник известной династии олигархов Ставрос Ниархос подарил ей дорогостоящее помолвочное кольцо,которое показала подписчикам в Instagram подруга Дарьи актриса Сара Фостер.

Влюблённые не демонстрировали свой роман на широкой публике. Лишь спустя два года отношений они появились вместе, подтвердив серьёзность своих намерений.

Свадьба должна состояться в этом году. Пока они обсуждают детали, — рассказали « СтарХиту » в окружении Дарьи и Ставроса.

Пара пока не даёт официальных комментариев. Сама Дарья также предпочитает хранить молчание, публикуя в соцсетях лишь яркие кадры своих путешествий.

52-летний олигарх Роман Абрамович женился на Дарье Жуковой в 2008 году. В браке у них родились двое детей — сын Аарон и дочь Лея. В 2017 году супруги решили остаться друзьями и оформили развод.

Ранее News.ru писал, что Дарья Жукова планирует построить для своей семьи особняк в Нью-Йорке, который, как ожидается, станет самым большим односемейным домом на Манхэттене. Дом будет занимать почти 3 тысячи кв. метров, а его ремонт обойдется примерно в $100 млн.