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Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Торжество прошло в Швейцарии в присутствии 300 самых близких друзей пары.

Для столь важного мероприятия 38-летняя бизнесвумен выбрала довольно сдержанный, но в то же время элегантный наряд. Жукова облачилась в белое платье с высокой юбкой и кейп. Образ в стиле 60-х по достоинству оценили гости и поклонники знаменитости.

На мероприятии было много известных людей, в том числе принцесса Беатрис, принцесса Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла МакКартни, актёры Кейт Хадсон и Орландо Блум. Своих друзей пара разместила в одном из самых фешенебельных отелей Санкт-Морица. Одна ночь в нём стоит в среднем €1 тысячу, сообщает StarHit.

Со своим нынешним избранником Жукова начала встречаться три года назад, после того, как оформила развод с Абрамовичем. С олигархом она прожила десять лет и родила ему двоих детей.

Как писал NEWS.ru, о помолвке Жуковой и Ниархоса стало известно в конце августа. Возлюбленный предпринимательницы подарил ей дорогостоящее помолвочное кольцо, которое показала подписчикам в Instagram подруга Дарьи актриса Сара Фостер.